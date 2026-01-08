Costa Crociere lancia la nuova campagna estate 2026 tra fiordi, Grecia ed eventi unici in mare

Parte la campagna estiva inserita nella piattaforma globale “Wonder Stories”, con itinerari iconici e un racconto immersivo tra mare e terra

Costa Crociere apre il 2026 con una nuova campagna di comunicazione dedicata all’estate, inserita all’interno della piattaforma globale “Wonder Stories”, che reinterpreta la vacanza come un racconto fatto di esperienze straordinarie. Al centro della narrazione c’è l’idea di una crociera capace di andare oltre lo spostamento, trasformandosi in un viaggio emozionale in cui mare e terra si fondono in modo naturale, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere la meraviglia delle destinazioni in un’unica esperienza completa.

La campagna rafforza il posizionamento del brand attraverso il messaggio “Solo Costa ti porta dove la meraviglia accade”, sottolineando la capacità della compagnia di connettere luoghi iconici, eventi irripetibili e momenti di scoperta autentica, creando scenari che possono essere vissuti esclusivamente a bordo delle navi Costa.

Sea & Land Wonder Platform e il concetto di esperienza immersiva

La nuova comunicazione estiva si inserisce nella strategia globale Sea & Land Wonder Platform, che rivoluziona il concetto tradizionale di crociera. Costa propone una visione in cui la navigazione diventa parte integrante dell’esperienza, tanto quanto le destinazioni a terra, con Sea Destinations ideate per valorizzare il mare come luogo da vivere e non solo da attraversare.

Questa impostazione permette agli ospiti di alternare scenari naturali spettacolari, città ricche di storia e momenti esclusivi in navigazione, creando un equilibrio tra scoperta e relax che rende la vacanza unica e profondamente coinvolgente.

Gli itinerari protagonisti della campagna estate 2026

La campagna italiana, partita il 28 dicembre, sarà on air per otto settimane su TV, digital e social, con tre soggetti da 15 secondi dedicati ad altrettanti itinerari simbolo. Il primo è ambientato nei fiordi norvegesi, con paesaggi patrimonio UNESCO che raccontano la possibilità di scoprire in un solo viaggio alcuni tra i fiordi più spettacolari del Nord Europa.

Il secondo soggetto è dedicato alla Grecia, proposta nella sua dimensione più autentica e completa, con un itinerario che consente di vivere una full immersion tra Santorini, Mykonos, Rodi e Creta, senza la necessità di scegliere una sola isola. Il terzo racconto, fortemente emozionale, è legato a un evento astronomico raro: l’eclissi totale di sole del 12 agosto 2026, visibile dal Mare delle Baleari, che sarà celebrata con una crociera speciale a bordo di Costa Pacifica, offrendo agli ospiti un punto di osservazione privilegiato direttamente dal mare.

Una campagna omnicanale tra TV, digital e città

Oltre alla pianificazione su TV e canali digitali, la campagna estiva di Costa Crociere si estende anche al mondo DOOH, con una presenza significativa su formati verticali MUPI e pensiline bus, affiancata da progetti speciali di Domination e Activation. Le iniziative si concentrano in particolare su Milano, scelta come territorio strategico per intercettare il pubblico urbano nei contesti a maggiore affluenza.

La stessa creatività sarà declinata anche sui mercati internazionali, con la campagna on air in Francia a partire dal 5 gennaio e in Spagna dal 12 gennaio, a conferma della dimensione europea e globale del progetto di comunicazione.

La creatività firmata LePub e la visione del brand

La creatività della campagna è firmata da LePub, global creative partner di Costa Crociere, che ha dato forma a un racconto capace di celebrare la meraviglia in tutte le sue declinazioni. Il risultato è una narrazione coerente con i valori del brand, in cui la vacanza diventa molto più di un semplice viaggio, trasformandosi in un’esperienza totale che connette mare, terra e persone.

La pianificazione media omnicanale integra mezzi video su ecosistemi digitali e lineari, con l’obiettivo di garantire ampia visibilità e un forte impatto emotivo, accompagnando il pubblico verso l’estate 2026 attraverso storie di scoperta, emozione e stupore.

