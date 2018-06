Costa Crociere festeggia il suo 70esimo compleanno con Costa Zena Festival

Ci sarà un grande evento nel centro della nostra città il 7 luglio prossimo, evento atto a festeggiare i 70 anni di Costa Crociere. “Costa Zena Festival” (questo il titolo della manifestazione), è un’opportunità bellissima per Genova – ha detto il Sindaco Bucci in conferenza stampa – un evento organizzato da Costa insieme al Comune di Genova e con il patrocinio della Regione Liguria, che trasformerà la città in una nave da crociera. Ricordiamo che Costa Crociere è un’azienda che dà lavoro a più di 1000 persone – ha aggiunto il Sindaco- il che fa di essa un’eccellenza notevole. Ed è proprio per queste aziende che funzionano bene che Genova si deve presentare bene, pulita ed efficiente in modo che il tutista che la visita abbia voglia di trornare nella nostra città a prescindere dalla crociera”.

Le attrazioni del 7 luglio saranno più di 20 a ingresso libero tra cui i cittadini potranno scegliere a loro gusto. Ma una delle più attese è sicuramente lo scivolo gonfiabile ad acqua di 340 metri, il più lungo mai costruito in una città. Lo scivolo sfrutterà la naturale pendenza di Via XX Settembre, permettendo a tutti, dalle 10 sino alle 20, di provare l’emozione di tuffarsi e scivolare tra i palazzi di Genova. Chi preferisce il relax potrà invece godersi il “Solarium in piazza” di Piazza De Ferrari, che sarà attrezzata con sedie a sdraio, ombrelloni e servizio bar.

“Per poter accedere alloscivolo, in via xx Settembre saranno allestiti degli spogliatoi dove i cittadini potranno cambiarsi, mettere il costume da bagno per poi lanciarsi giù dallo scivolo e provare così questa divertente esperienza – ha aggiunto il Vice Presidente di Costa Crocere Luca Casaura – In tutte le aree saranno anche presenti servizi di ristoro dove verranno offerti gelati gratuiti con una ricetta ideata a bordo. Un enorme gran pavese lungo quasi 2 Km sarà issato sui tetti dei palazzi e resterà sino al Salone Nautico, e ancora lo spettacolo di “water mapping”, installazione che sfrutterà lo specchio acqueo davanti al Porto Antico per creare dei veri e propri “muri d’acqua” su cui proiettare immagini: una performance senza precedenti, almeno di questa grandezza, in Italia“.

In Piazza De Ferrari, dalle 10 alle 20, le mascotte di Peppa Pig e PJ Masks incontreranno i più piccoli, con laboratori e animazioni, mentre in Piazza Matteotti, dalle 10 alle 22, ci saranno show di danza acrobatica. Dal tardo pomeriggio la festa si sposterà al Porto Antico, con una serie di appuntamenti speciali. Sul palco di Radio 105, di fronte alla Piazza delle Feste, dalle 20.30 andrà in scena un grande concerto con alcuni tra gli artisti più amati dai giovani: Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Moreno.

Seguirà il gran finale con un coinvolgente dj set che farà ballare tutti fino a notte inoltrata. Dalle 20.30 alle 22.30, all’Arena del Mare, grande concerto di Al Bano e Romina Power. Piazza delle Feste ospiterà anche dalle 18 alle 20 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e tanti altri comici genovesi. Inoltre in Piazza Caricamento e al Porto Antico si susseguiranno dalle 12 performance di artisti di strada, acrobati, musicisti e danzatori.

Sulla concomitanza del Costa Zena Festival con il primo giorno di saldi nessuna paura : l’evento attirerà migliaia di persone in centro, e sarà anche l’occasione per visitare i negozi, parola del nostro Sindaco.

Francesca Camponero