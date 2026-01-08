Costa Crociere a Sanremo, Max Pezzali protagonista a bordo

Cinque performance live su Costa Toscana durante la settimana del Festival

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Costa Toscana torna a essere una delle location simbolo degli eventi musicali legati alla manifestazione. Anche quest’anno Costa Crociere conferma la collaborazione con il Festival, giunta alla quinta edizione consecutiva, rafforzando il legame con la città, le istituzioni locali e il territorio.

L’edizione in programma vede come protagonista assoluto Max Pezzali, unica guest star presente a bordo per tutte le serate. L’artista accompagnerà il pubblico con una serie di esibizioni esclusive pensate appositamente per il contesto della crociera, trasformando la nave in uno spazio dedicato alla musica e alla condivisione.

Max Pezzali e il progetto “MAX FOREVER – The Party Boat”

Dal 24 al 28 febbraio, a bordo di Costa Toscana prende forma la versione “cruise” di MAX FOREVER – The Party Boat, un format ideato in collaborazione con Costa Crociere. Non si tratta di un singolo concerto, ma di un percorso musicale articolato in cinque serate consecutive, ciascuna caratterizzata da un’atmosfera diversa.

Il progetto si inserisce nel momento artistico particolarmente significativo che Max Pezzali sta vivendo, con un ritorno sul palco che celebra i successi che hanno segnato più generazioni e che continuano a coinvolgere un pubblico trasversale.

La nave della musica durante il Festival

Nel corso della settimana sanremese, Costa Toscana diventa parte integrante della brand integration con il Festival. Durante le esibizioni serali di Max Pezzali sono previsti collegamenti in diretta con il Teatro Ariston, offrendo al pubblico televisivo e agli spettatori presenti in sala uno sguardo sull’atmosfera che si vive a bordo.

Questa interazione contribuisce a creare un’esperienza condivisa tra terra e mare, unendo la tradizione del Festival con una dimensione spettacolare alternativa, fatta di musica dal vivo e scenografie sul mare.

Le date a Sanremo e l’esperienza a bordo

Costa Toscana sarà ormeggiata a Sanremo dal 21 febbraio al 1° marzo. In questo periodo è possibile partecipare all’intera Crociera della Musica oppure scegliere una delle due mini-crociere previste, pensate per consentire agli ospiti di vivere il Festival da una prospettiva diversa.

Durante le giornate, gli ospiti hanno accesso a un programma di attività a tema, con iniziative dedicate alla musica e la possibilità di partecipare a escursioni organizzate e discese a terra, arricchendo l’esperienza complessiva tra eventi serali e momenti di scoperta del territorio.

