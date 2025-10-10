Cossetto ‘fascista’ e caso Ghio. Napolitano, Ingrao, Natta, Scalfari, Ciampi iscritti al GUF

La martire delle foibe e Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria Norma Cossetto (sequestrata, torturata, stuprata e uccisa dai partigiani titini) era “fascista” e Francesca Ghio aggredita a Tursi?
Il caso che martedì scorso ha coinvolto a Tursi la capogruppo comunale di Avs e alcuni consiglieri del centrodestra, che dopo la sua vergognosa dichiarazione hanno abbandonato l’aula, ha suscitato un vespaio di polemiche.
Prima fra tutte quella della sindaca Silvia Salis che ha istintivamente attaccato i consiglieri di centrodestra senza avere adeguatamente verificato i presunti fatti e però non ha stigmatizzato la vergognosa dichiarazione di Francesca Ghio, già nota per avere denunciato una violenza sessuale per cui la Procura di Genova ha disposto l’archiviazione (Ghio si è opposta alla decisione del pm).
Ecco i nomi, pubblicati online da Wikipedia, di molte personalità di spicco del mondo politico e culturale italiano, compresi quelli legati alla storia dell’Antifascismo e della Resistenza, che fecero parte dei Gruppi Universitari Fascisti (GUF).
Tra loro spiccano quelli di Giorgio Napolitano, Pietro Ingrao, Alessandro Natta, Eugenio Scalfari, Carlo Azeglio Ciampi, Paolo Emilio Taviani e perfino dei partigiani Rosario Bentivegna, Felice Chilanti, Luigi Meneghello, Teresio Olivelli.
- Mario Alicata, deputato PCI
- Giorgio Almirante, deputato, eurodeputato, segretario e presidente MSI
- Michelangelo Antonioni, regista
- Guido Aristarco, critico cinematografico e sceneggiatore
- Maurizio Barendson, giornalista e conduttore televisivo
- Giorgio Bassani, scrittore, presidente di Italia Nostra
- Rosario Bentivegna, partigiano
- Agostino Bignardi, deputato PLI
- Walter Binni, deputato costituente PSIUP
- Carlo Bo, critico e scrittore
- Giorgio Bocca, giornalista
- Antonio Borsellino, fisico
- Guido Bortolotto, avvocato
- Paolo Budinich, fisico
- Franco Calamandrei, senatore PCI
- Italo Calvino, scrittore
- Felice Chilanti, partigiano e giornalista
- Michele Cifarelli, deputato e senatore PRI
- Carlo Azeglio Ciampi, Governatore della Banca d’Italia, Ministro e Presidente della Repubblica
- Giuseppe Codacci Pisanelli, deputato DC, Ministro della Repubblica
- Luigi Comencini, regista
- Giovanni Comini[8], vice-podestà, segretario federale di Brescia e politico
- Achille Corona, deputato e senatore PSI, Ministro della Repubblica
- Giuseppe D’Alema, deputato del PCI
- Raffaele De Grada, critico e storico dell’arte
- Ernesto De Marzio, deputato MSI
- Fernaldo Di Giammatteo, critico e storico del cinema
- Danilo De’ Cocci, deputato e senatore DC
- Dino Del Bo, deputato DC, Ministro della Repubblica
- Diego Fabbri, drammaturgo
- Bubi Farinelli, rugbista, allenatore della Nazionale italiana e cardiologo
- Mario Ferrari Aggradi, deputato e senatore DC, ministro della Repubblica
- Luigi Firpo, deputato PRI
- Enrico Fulchignoni, regista, attore e sceneggiatore teatrale e cinematografico
- Fidia Gambetti, giornalista e scrittore
- Antonio Ghirelli, giornalista e scrittore
- Enzo Giudici, francesista, accademico, critico letterario, storico
- Paolo Grassi, impresario teatrale
- Luigi Gui, deputato e senatore DC, Ministro della Repubblica
- Renato Guttuso, pittore
- Pietro Ingrao, deputato PCI, presidente della Camera
- Raffaele La Capria, scrittore e sceneggiatore
- Davide Lajolo, giornalista, deputato PCI
- Carlo Lizzani, regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico
- Luigi Meneghello, scrittore, partigiano e docente universitario
- Alberto Mondadori, editore
- Ugo Mursia, editore
- Carlo Martini, pittore
- Giorgio Napolitano, deputato, eurodeputato, senatore PCI, presidente della Camera, Ministro e Presidente della Repubblica
- Alessandro Natta, deputato, segretario e presidente PCI
- Teresio Olivelli. partigiano, MOVM
- Pier Paolo Pasolini, regista, scrittore, poeta e giornalista
- Giuseppe Patroni Griffi, regista teatrale, drammaturgo, sceneggiatore, regista e scrittore
- Antonio Pigliaru, giurista e filosofo
- Giaime Pintor, giornalista e scrittore
- Pietro Piovani, filosofo
- Luigi Preti, deputato PSDI, Ministro della Repubblica
- Giovanni Roberti, deputato MSI
- Edilio Rusconi, editore
- Eugenio Scalfari, giornalista e scrittore
- Rocco Scotellaro, scrittore, poeta e politico
- Giorgio Strehler, regista teatrale
- Paolo Emilio Taviani, senatore, deputato e segretario DC, Ministro della Repubblica
- Giovanni Testori, scrittore, drammaturgo, storico dell’arte e critico letterario
- Mario Toscano, diplomatico e storico
- Ernesto Treccani, pittore
- Nino Tripodi, deputato MSI
- Antonello Trombadori, giornalista, deputato PCI
- Marco Valsecchi, critico d’arte, docente universitario, saggista e giornalista
- Turi Vasile, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore
- Giuliano Vassalli, deputato e senatore PSI, Ministro della Repubblica, Presidente della Corte Costituzionale
- Giuseppe Vedovato, deputato e senatore DC
- Mario Verdone, critico cinematografico
- Marino Vernier, magistrato
- Aldo Vidussoni, futuro segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista
- Cesare Zavattini, sceneggiatore, giornalista, commediografo, narratore, poeta e pittore
- Mario Zagari, deputato PSI, Ministro della Repubblica
- Vittorio Zincone, deputato PLI.
