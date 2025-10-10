Cossetto ‘fascista’ e caso Ghio. Napolitano, Ingrao, Natta, Scalfari, Ciampi iscritti al GUF

La martire delle foibe e Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria Norma Cossetto (sequestrata, torturata, stuprata e uccisa dai partigiani titini) era “fascista” e Francesca Ghio aggredita a Tursi?

Il caso che martedì scorso ha coinvolto a Tursi la capogruppo comunale di Avs e alcuni consiglieri del centrodestra, che dopo la sua vergognosa dichiarazione hanno abbandonato l’aula, ha suscitato un vespaio di polemiche.

Prima fra tutte quella della sindaca Silvia Salis che ha istintivamente attaccato i consiglieri di centrodestra senza avere adeguatamente verificato i presunti fatti e però non ha stigmatizzato la vergognosa dichiarazione di Francesca Ghio, già nota per avere denunciato una violenza sessuale per cui la Procura di Genova ha disposto l’archiviazione (Ghio si è opposta alla decisione del pm).

Ecco i nomi, pubblicati online da Wikipedia, di molte personalità di spicco del mondo politico e culturale italiano, compresi quelli legati alla storia dell’Antifascismo e della Resistenza, che fecero parte dei Gruppi Universitari Fascisti (GUF).

Tra loro spiccano quelli di Giorgio Napolitano, Pietro Ingrao, Alessandro Natta, Eugenio Scalfari, Carlo Azeglio Ciampi, Paolo Emilio Taviani e perfino dei partigiani Rosario Bentivegna, Felice Chilanti, Luigi Meneghello, Teresio Olivelli.