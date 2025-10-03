Corteo per Gaza, sopraelevata bloccata: destinazione piazza De Ferrari

La mobilitazione per Gaza paralizza la viabilità a Genova

Mattinata di forti disagi alla circolazione a Genova a causa del corteo indetto dalla Cgil in sostegno della popolazione palestinese. Migliaia di manifestanti hanno raggiunto la Sopraelevata Aldo Moro, costringendo le autorità a chiudere la strada in entrambe le direzioni.

Traffico bloccato e chiusure autostradali

La presenza del corteo ha generato lunghe code in diverse aree della città, in particolare in via Cantore. Ripercussioni anche in autostrada: sulla A7 Serravalle–Genova è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova–Savona e l’uscita Genova Sampierdarena, in direzione del capoluogo ligure.

Oltre 20mila persone in marcia

Secondo le stime, più di 20mila persone hanno preso parte alla manifestazione. Il corteo ha percorso la Sopraelevata fino a poche decine di metri dall’uscita di piazza Cavour, dove i manifestanti hanno iniziato a scendere utilizzando la rampa di collegamento. Anche in altre città della Liguria sono state organizzate manifestazioni con migliaia di partecipanti.

Navi in porto e percorso verso il centro

Durante il passaggio del corteo, diverse navi presenti in porto hanno fatto risuonare le sirene in segno di saluto ai manifestanti. Dopo la discesa da piazza Cavour, il percorso proseguirà verso Porta Vacca fino a raggiungere la destinazione finale: piazza De Ferrari, cuore della mobilitazione genovese.

