Corso Italia, furto in un locale: rubate 50 bottiglie di birra e superalcolici. Due tunisini arrestati

Tempestivo intervento della Polizia, allertata da un dipendente del locale. I ladri nordafricani di 28 e 33 anni, già conosciuti alle Forze dell’ordine e mai rimpatriati, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 33enne e un 28enne, entrambi tunisini, già conosciuti alle Forze dell’ordine e mai rimpatriati.

I poliziotti delle Volanti dell’UPGSP sono state inviate in corso Italia in quanto il dipendente di un locale, in quel momento chiuso, ha sorpreso i due nordafricani rovistare all’interno dei frigoriferi e li aveva messi in fuga.

Inoltre, li ha inseguiti ed è rimasto in costante contatto telefonico con la sala operativa della Questura.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti sono riusciti quindi a individuare i due ladri stranieri che nel frattempo si erano divisi e nascosti tra le auto in sosta.

Una volta fermati e sottoposti a perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di uno zaino contenente numerose bottiglie di birra e superalcolici.

A seguito dell’analisi delle immagini di videosorveglianza del locale, gli agenti hanno poi appurato che i tunisini erano entrati nell’esercizio forzando la porta di ingresso e che, in diversi passaggi, si erano riempiti zaino e tasche di bottiglie di birra e superalcolici, depositandole nella spiaggia adiacente.

Nel complesso sono state rinvenute e restituite all’avente diritto più di 50 bottiglie.

I due arrestati per furto sono stati rinchiusi presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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