Corso Europa, commessa sudamericana arrestata: in armadietto 16 chili di cocaina liquida

Gli investigatori della Squadra Mobile di Genova ieri hanno arrestato una donna di 35 anni, sudamericana, perché nel suo armadietto del posto di lavoro nascondeva 16 chili di cocaina liquida.

La droga era dentro alcuni flaconi nello spogliatoio del supermercato, in corso Europa, dove lavorava la commessa.

La cocaina, per essere portata alla stato liquido, viene disciolta in solventi chimici in modo da poterla meglio nascondere e e superare anche i controlli aeroportuali. Poi viene trattata per separarla dalle sostanze e immetterla nel mercato.

Gli investigatori sono arrivati alla donna grazie a una segnalazione.

Gli agenti si sono presentati ieri sul posto di lavoro con i cani delle unità cinofile che hanno subito puntato l’armadietto della donna sudamericana.

Le indagini continuano per individuare i destinatari della sostanza stupefacente.

Non è escluso che la commessa stesse tenendo i flaconi in un posto ritenuto sicuro in attesa di consegnarli a chi li avrebbe dovuti lavorare e immettere poi nelle piazze di spaccio genovesi.