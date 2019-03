Coppa Milano-Sanremo, 70 auto storiche per 700 chilometri

La gara si svolge su tre regioni: Lombardia, Piemonte e Liguria

La Coppa Milano-Sanremo, la più antica gara automobilistica italiana, torna da domani giovedì 28 a sabato 30 marzo prossimi con l’undicesima rievocazione storica dove si ‘daranno battaglia’ settanta auto costruite tra il 1906 e il 1976.

Gli equipaggi si ritroveranno alle 9 del 28 marzo presso l’Autodromo di Monza.

Alle 14:30 le superclassiche partiranno alla volta di Milano per il tradizionale défilé pomeridiano in via Montenapoleone.

Il giorno dopo dalle 8.30 alle 10, in via Marina nel capoluogo lombardo, è in programma il via: sono quasi 700 i chilometri da percorrere tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Gli equipaggi, provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Germania, dall’Olanda ma anche dal Regno Unito e dalla Russia, si cimenteranno in 90 prove cronometrate, oltre alle 6 prove di media con rilevamenti intermedi.

Il 30 marzo sarà il giorno della sfida definitiva con partenza da Rapallo per giungere a Sanremo con le ultime prove speciali in vista del traguardo che dovrebbe essere raggiunto dalle prime vetture a metà pomeriggio.

I dettagli della gara: http://milano-sanremo.it/programma/