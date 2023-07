Controllo e prevenzione nel Centro storico genovese: arrestati tre africani

Ieri i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di prevenzione e contrasto ai reati nel Centro storico cittadino identificando circa 190 persone e controllando oltre 60 veicoli.

Nel corso dell’operazione sul territorio sono state arrestate tre stranieri.

Si tratta di un giovane senegalese, irregolare e mai rimpatriato, che è stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in via di Prè. Dopo una breve attività di osservazione l’africano è stato infatti sorpreso mentre cedeva a un egiziano una dose di eroina. Perquisito, è stato trovato in possesso di una modica somma di denaro provento dell’illecita attività.

Di un 20enne gambiano, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, che in vico del Serriglio è stato sorpreso mentre cedeva a un 50enne genovese alcune dosi di cocaina. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

E di un 18enne tunisino, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che è stato riconosciuto responsabile di una rapina avvenuta lo scorso mese di aprile ai danni di un giovane genovese, il quale era stato spintonato, picchiato e rapinato del portafoglio.

Nel corso della medesima operazione, sono state denunciate tre persone: un 35enne marocchino per la violazione del Daspo urbano, un 35enne marocchino per furto aggravato e ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato, un tossicodipendente genovese per violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.