Controllo del territorio ad Alto Impatto a La Spezia

Identificate 115 persone. Locali sanzionati

Nella serata del 26 gennaio, La Spezia ha assistito a un servizio ad “Alto impatto” di controllo del territorio, mirato al monitoraggio delle vie del centro cittadino.

Questa iniziativa ha coinvolto non solo il personale della locale Questura ma anche il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, specializzato in attività mirate.

La Squadra Polizia Amministrativa della Questura, in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’ASL e l’Ispettorato del Lavoro, ha condotto approfonditi controlli all’interno di bar e ristoranti.

In tre occasioni sono state riscontrate gravi irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario. L’attenzione è stata focalizzata su esercizi commerciali dedicati allo spaccio di bevande e generi alimentari, centri vitali della movida cittadina, con l’obiettivo di individuare criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Inoltre, è stata notificata la sospensione dell’attività per due giorni a un esercizio nella periferia cittadina, come risultato di un provvedimento ex art. 100 tulps emesso dal Questore.

Tale provvedimento è scaturito da episodi violenti avvenuti all’interno del locale lo scorso dicembre.

Dopo un’approfondita attività di monitoraggio durante la movida, che coinvolge centinaia di giovani nel centro storico settimanalmente, non sono state riscontrate anomalie tali da compromettere la convivenza civile e la tranquillità dei cittadini.

Nel corso del servizio, sono state identificate 115 persone.