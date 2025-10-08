Controlli sui bus Genova: denunciato un 27enne per resistenza e oltraggio

Intervento a Brignole durante controllo a bordo autobus

Intorno alle ore 13:70, nei pressi dei giardini davanti alla stazione di Genova Brignole, la Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 27 anni, originario della Repubblica Dominicana, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Gli agenti delle volanti, insieme al reparto U.P.G.S.P., erano intervenuti in sostegno a un controllore AMT che stava tentando di verificare il titolo di viaggio a bordo di un autobus della linea urbana.

Rifiuto del controllo, fuga e reazione aggressiva

Il ragazzo si era rifiutato di mostrare il biglietto e, nel tentativo di fuggire, è stato inseguito da un controllore fino a Corso Buenos Aires. Qui, al momento dell’accertamento, si è mostrato poco collaborativo, tentando di divincolarsi, scalciando e proferendo insulti verso gli agenti che lo stavano identificando. La reazione ha richiesto l’intervento della Polizia sul posto per ristabilire la calma.

Deferimento in Questura e sanzioni al verificatore

Riportato in Questura, il giovane è stato formalmente deferito alle autorità competenti. Contestualmente, il verificatore AMT presente in loco ha provveduto ad applicare le sanzioni disciplinari e amministrative previste per il mancato possesso del titolo di viaggio, nei limiti delle sue competenze.

Presunzione d’innocenza e impegno per la sicurezza nel TPL

La Polizia sottolinea che la presunzione d’innocenza permane fino al giudizio di merito. L’episodio si inserisce in un contesto di vigilanza potenziata sul trasporto pubblico locale, in particolare a tutela dei cittadini e degli operatori del servizio, nelle aree urbane più frequentate come la zona Brignole.

