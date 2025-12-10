Controlli straordinari della Polizia nel medio ponente genovese: identificate oltre 100 persone

Pattugliamenti intensificati tra Sampierdarena, Rivarolo e Bolzaneto con unità cinofile, Polfer e Reparto Prevenzione Crimine. Sequestrata droga alla Fiumara

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel medio ponente genovese, con interventi mirati nelle delegazioni di Sampierdarena, Rivarolo e Bolzaneto. L’operazione rientra nelle attività predisposte per la prevenzione e repressione dei reati predatori, del traffico di sostanze stupefacenti e delle situazioni che incidono sulla sicurezza urbana e sul decoro cittadino. Le pattuglie hanno effettuato controlli sistematici in aree considerate sensibili in base alle segnalazioni dei residenti e ai rilievi di polizia.

Il coordinamento del Commissariato Cornigliano e le unità specializzate

Il servizio è stato coordinato dal Commissariato Cornigliano e ha coinvolto due unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, le unità cinofile antidroga con i cani Nagut e Constantin, oltre al personale della Polizia Ferroviaria di Sampierdarena. La presenza congiunta di reparti specializzati ha permesso di presidiare punti strategici, intensificando le verifiche su strade, esercizi commerciali, stazioni ferroviarie e aree di aggregazione giovanile.

Interventi mirati alla Fiumara e nel nodo ferroviario di Sampierdarena

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla zona della Fiumara, frequentata ogni giorno da centinaia di giovani. Le pattuglie hanno effettuato più passaggi nelle aree esterne e all’interno del centro commerciale, monitorando i flussi di persone. Durante le ispezioni, il cane antidroga Leone ha rinvenuto in un’aiuola quattro panetti di hashish per un totale di 40 grammi, insieme a diverse dosi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti. Parallelamente, la Polfer ha controllato numerose persone all’interno della stazione ferroviaria di Sampierdarena, snodo cruciale per i collegamenti del ponente cittadino.

Verifiche nei bar e perlustrazioni nelle aree segnalate dai residenti

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno effettuato tre controlli avventori in altrettanti bar delle delegazioni coinvolte, verificando la regolare attività degli esercizi e l’eventuale presenza di situazioni a rischio. È stato inoltre perlustrato il Santuario di Nostra Signora della Neve in via Bolzaneto, un’area che negli ultimi mesi è stata spesso indicata come luogo di consumo di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate oltre cento persone e sono stati verificati gli esposti presentati dai cittadini, con l’obiettivo di rispondere alle criticità del territorio in modo tempestivo e mirato.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube