Controlli nel Centro storico di Genova: un marocchino arrestato

Durante un servizio di controllo del territorio nel centro storico, la polizia ha rintracciato ed arrestato un 25enne marocchino, colpito da un ordine di carcerazione del Tribunale di Bolzano.

Sabato pomeriggio, il Commissariato Centro ha coordinato un servizio di controllo del territorio nella zona del Porto Antico, Caricamento e Sottoripa, avvalendosi di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Genova.

Venti le persone identificate in totale, tra cui il marocchino di 25 anni, controllato in Via di Sottoripa, a cui carico è emerso un ordine di carcerazione per scontare la pena di 8 mesi reclusione, emesso dal Tribunale di Borzano.

L’uomo è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.