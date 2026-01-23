Controlli della Stradale a Genova: guida in stato di ebbrezza e senza patente

Weekend di verifiche nelle aree della movida: sanzioni e denunce dopo i posti di controllo

Prosegue a Genova l’attività di vigilanza della Polizia Stradale durante i fine settimana, con servizi mirati alla prevenzione degli incidenti legati alla cosiddetta “strage del sabato sera”. Le pattuglie hanno presidiato alcune delle aree più frequentate nelle ore notturne, tra cui corso Italia e le principali arterie di collegamento con il centro storico, sottoponendo a verifica numerosi automobilisti, in prevalenza giovani.

Violazioni accertate e guida in stato di ebbrezza

Nel corso dei controlli sono emerse diverse infrazioni al Codice della Strada, alcune delle quali di rilievo penale. Il caso più grave ha riguardato un conducente fermato mentre guidava in evidente stato di alterazione alcolica. Gli accertamenti con etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, valore che comporta conseguenze penali. Per l’automobilista è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, insieme al ritiro immediato della patente di guida.

Semaforo rosso e patente mai conseguita

Durante la stessa attività di controllo, gli agenti hanno fermato un altro giovane dopo averlo visto attraversare un incrocio con il semaforo rosso. Dagli accertamenti successivi è emerso che il conducente non era in possesso della patente perché mai conseguita. La violazione ha comportato sanzioni amministrative e il fermo del veicolo, come previsto dalla normativa vigente.

