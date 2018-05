Controlli della Polizia straordinari a Savona

Ieri sera, a Savona, la polizia ha realizzato un servizio straordinario al quale hanno preso parte i poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso del servizio che ha interessato varie zone della città ed in particolare le zone di Piazza del Popolo, Piazza Mameli e Piazza delle Nazioni, sono stati realizzati diversi posti di controllo, identificate una ventina di persone e controllati una settantina di veicoli in transito con il sistema “Mercurio” che consente di effettuare in pochi secondi controlli sulle targhe, anche in movimento.