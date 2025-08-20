Controlli della Polfer a Ferragosto: due arresti tra Genova e Chiavari

Rafforzati i controlli nelle stazioni liguri durante Ferragosto

In occasione del weekend di Ferragosto, la Polizia Ferroviaria di Genova ha intensificato i servizi di vigilanza e prevenzione nelle principali stazioni liguri. Le attività hanno portato, il 15 agosto, a due arresti distinti: uno nella stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe e uno nella stazione di Chiavari.

Chiavari: arrestato 26enne per furto aggravato

Nel pomeriggio del 15 agosto, alla stazione ferroviaria di Chiavari, un viaggiatore ha segnalato la presenza di un uomo sospetto che poco prima, a bordo di un Intercity diretto a La Spezia, era stato notato mentre frugava tra i bagagli nelle cappelliere del vagone. Fermato dalla pattuglia Polfer nei pressi della piazza antistante la stazione, l’uomo aveva con sé uno zaino di cui non sapeva giustificare il possesso. Poco dopo, un turista riconosceva lo zaino come proprio, denunciandone il furto. Il sospettato, un cittadino algerino di 26 anni, è stato quindi arrestato per furto aggravato.

Genova Piazza Principe: arresto per resistenza e oltraggio

Sempre nel pomeriggio del 15 agosto, alla stazione di Genova Piazza Principe, gli agenti della Polfer insieme ai militari hanno fermato un 32enne algerino risultato irregolare sul territorio nazionale. Dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, l’uomo ha dato in escandescenze durante l’accompagnamento in Questura, colpendo con pugni il vetro di separazione dell’auto di servizio e insultando gli agenti. Una volta negli uffici, ha continuato con comportamenti aggressivi e minacce, arrivando a lanciare una sedia e a colpire un poliziotto con un calcio. L’uomo è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Convalida degli arresti in Tribunale

Nella mattinata del 16 agosto, entrambi gli arrestati sono stati condotti al Tribunale di Genova, dove i rispettivi arresti sono stati convalidati con rito direttissimo. Resta salva, per entrambi, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

