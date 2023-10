Controlli Centro storico genovese: tre africani denunciati

Ieri i carabinieri di Ge-Maddalena, supportati dai colleghi della CIO Lombardia, hanno eseguito un servizio mirato nelle vie del Centro storico genovese, denunciando tre africani.

Nel primo caso si tratta di un 40enne irregolare, originario del Gabon, che non ha ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Nel secondo caso , mentre di un senegalese di vent’anni, sorpreso con alcune dosi di hashish e oltre 200 euro provento del reato di spaccio di droga.

Inoltre, nei pressi del Belvedere Pertusio, è stato fermato un altro giovane senegalese 25enne, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, che alla vista dei militari si era dato precipitosamente alla fuga.

Lo straniero, prontamente raggiunto e bloccato dai carabinieri, ha opposto però resistenza al controllo, motivo per cui è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.