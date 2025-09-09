Contrasto al terrorismo islamico: arrestato 37enne del Bangladesh nel mantovano

L’operazione coordinata dalla Procura di Brescia

All’alba di oggi la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione antiterrorismo che ha portato all’arresto di un cittadino del Bangladesh di 37 anni residente nella provincia di Mantova. L’uomo è finito agli arresti domiciliari con custodia cautelare, disposta dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura Distrettuale, con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo, reato previsto dall’articolo 270 quater del codice penale.

Le indagini delle DIGOS di Brescia, Genova e Mantova

L’attività investigativa è stata condotta dalle DIGOS di Brescia e Genova, con il supporto della DIGOS di Mantova e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L’indagine è nata dall’analisi di dispositivi elettronici sequestrati in un’altra operazione che aveva già portato alla condanna di un giovane per partecipazione all’associazione terroristica Tehrik e Taliban Pakistan (TPP), legata ad Al Qaeda.

Il ruolo di reclutatore e l’indottrinamento jihadista

Dalle indagini è emerso che proprio il 37enne arrestato aveva svolto un ruolo di “maestro” per quel giovane, conquistandone la fiducia attraverso discussioni sulla fede e sull’identità religiosa. L’uomo gli forniva testi considerati di riferimento per il radicalismo islamico e lo guidava nello studio della dottrina jihadista, spingendolo a riconoscersi come suo “allievo”. Tra gli autori citati durante le conversazioni figurano ideologi qaedisti e pensatori legati alla nascita dello Stato Islamico, come Sayyid Qutb.

Materiale di addestramento e propaganda radicale

L’analisi dello smartphone dell’indagato ha rivelato l’interesse verso video di addestramento militare, comprese tecniche di tiro con armi lunghe, transizioni da arma lunga a corta e avanzamenti tattici. A questo materiale si aggiungevano numerosi contenuti di propaganda, utilizzati come strumenti di insegnamento e proselitismo tra i giovani. Secondo gli inquirenti, tali elementi dimostrano l’adesione dell’uomo a un’interpretazione radicale dell’Islam che fonde fede e lotta armata, fino a contemplare il martirio personale come obiettivo finale.

Le perquisizioni e la fase giudiziaria

Contestualmente all’arresto, con la collaborazione della DIGOS di Venezia, sono state eseguite perquisizioni nei confronti di soggetti che avevano avuto rapporti diretti con l’indagato. Al momento, l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni della magistratura. Si ricorda che vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

