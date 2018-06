Conto alla rovescia per il Trofeo delle Regioni: la Liguria è pronta

GENOVA. 22 GIU. Ormai è conto alla rovescia per le rappresentative della Liguria è iniziato. Martedì debutteranno al Trofeo delle Regioni in programma in Abruzzo. Nei giorni scorsi a Finale Ligure si è svolta la cerimonia di presentazione delle squadre davanti alle autorità di Finale Ligure e della Fipav Liguria. Presenti tutti i ragazzi e le ragazze della rappresentative e gli staff al completo per un evento che per il secondo anno consecutivo si svolge a Finale.

Sono state consegnati i kit di abbigliamento e presentate le squadre. Il tecnico emergente Enrico Salvi della Rappresentativa Femminile dice: “Sarà un impegno difficile, ci sono realtà molto importanti. Ci aspettiamo un buon torneo, ci siamo preparati bene, le ragazze sono cariche, pertanto sono fiducioso”. Salvi sarà coadiuvato da Matteo Noziglia, altro tecnico giovane ma di grande esperienza sul settore giovanile. La dirigente è Daria Molina, risorsa validissima del volley finale e del C.T. Ponente.

Per la Rappresentativa Maschile parla Piero Merello, tecnico che nel giovanile non ha bisogno di presentazioni. Alla domanda, la Liguria può vincere? Risponde: “E perché no?!. Ci sono squadre favorite più di noi, ma negli ultimi due anni la nostra Regione ha fatto un bel salto di qualità. Abbiamo atleti molto validi, proveremo a dare il massimo”. Merello sarà affiancato da coach Luca Figallo, tecnico molto completo, un braccio destro che Merello ha definito perfetto. Il dirigente è Rino Parisi, storica figura del volley genovese. Fisioterapista delle Rappresentative, la preziosissima Federica Pastorino.

Il Presidente della Fipav Liguria Anna Del Vigo, augura il meglio alle nostre rappresentative: “Tornate vincitori – auspica – Date il meglio di voi e divertitevi”. E poi aggiunge: ” Ringrazio il Comune di Finale Ligure e la società Volley Team Finale per l’ospitalità. Finale è sempre stato un punto di riferimento importante nel volley ligure e lo conferma coi risultati degli ultimi anni”. Insomma è ora di entrare in azione!

Rappresentativa Maschile: Luca Porro, Ferdinando Treccosti, Filippo Guerriero, Marco Zoratti, Daniele Scurzoni (Colombo Genova), Mattia Lilli e Simone Arboscello (Albisola Volley), Massimiliano Matani, Manuel Travella, Alessio Filippi (Nuova Lega Pall. Sanremo), Giovanni Grillo, Fabio Toso, Francesco Testa (Volley Team Finale Ligure). Allenatori: Piero Merello e Luca Figallo. Dirigente: Rino Parisi.

Rappresentativa Femminile: Martina Antola, Gaia Campanella (Normac Avb), Giorgia Botta (Albisola Pallavolo), Giada Bruno, Nicole Frigeri, Caterina Nicolini, Elena Ricci e Swami Schiffini (Volley C.P.O. Ortonovo), Federica Cavallaro, Giulia Curto (Albenga Volley), Giulia Piccardi (Genova Vgp), Matilde Porcella (Sdp Carasco). Allenatori: Enrico Salvi e Matteo Noziglia. Dirigente: Daria Molina. Fisioterapista: Federica Pastorino.