Conti e Pistacchi: Solinas taglia fondi a famiglie in difficoltà, ma si vanta del contrario

“La giunta Solinas taglia del 30% i fondi a sostegno della morosità incolpevole e si vanta con un comunicato di avere aiutato le famiglie in difficoltà che invece vengono soccorse da Regione Liguria.
È una vergogna la disinformazione fatta dal Comune di Sestri Levante che annuncia di avere destinato 60mila euro a chi non riesce a pagare l’affitto. I fatti sbugiardano sindaco e assessore.
Anche quest’anno il sostegno sarà di 60mila euro, ma di questi, ben 52.628 arrivano da Regione Liguria che ha aumentato gli stanziamenti, rispetto ai 49.703 euro dello scorso anno.
Sestri Levante, col bilancio gonfio per gli aumenti delle tasse, invece di aumentare a sua volta il contributo, ne approfitta e lo riduce da 10.296 euro a 7.372. Poi però diffonde un comunicato per prendersi il merito dei 60mila euro.
Lucrare mediaticamente sulle persone in difficoltà è a dir poco triste, ma rende l’idea di cosa va raccontando un’amministrazione che continua a non fare nulla.
Sarà colpa anche stavolta dell’opposizione?”.
Lo hanno dichiarato ieri Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia) in merito ai “reali stanziamenti” a sostegno delle famiglie in difficoltà di Sestri Levante.