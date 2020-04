Consiglio regionale: proroga bollo auto a 31 luglio e aiuti concreti per imprese e famiglie

“Oggi in consiglio regionale abbiamo approvato il Disegno di Legge n. 304 che prevede tutta una serie di provvedimenti concreti per cittadini e imprese. Tutto ciò rientra nel grande e articolato progetto di sostegno avviato da Regione Liguria in diversi settori: dalle misure assunte nella tutela dell’occupazione della scuola ad altri, altrettanto importanti, di natura organizzativa”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Andrea Costa (Liguria Popolare).

“Nel dettaglio – ha spiegato Costa – vengono posticipate le scadenze dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale previste nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, i cui i versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 e si potrà disporre di un ulteriore differimento dei termini sulla base dell’evoluzione dell’emergenza da Covid 19.

Inoltre, sono previsti contributi mirati al superamento del periodo di crisi per le imprese agricole e ittiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività per uno stanziamento complessivo di un milione di euro.

Regione Liguria potrà realizzare anche un programma di promozione delle attività, delle produzioni e delle imprese per il rilancio su scala nazionale e internazionale.

Infine, viene concesso un credito di breve periodo non oneroso a favore della Provincia della Spezia fino ad un ammontare complessivo di 3 milioni di euro per le attività connesse alla realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana.

Le approvazioni dei provvedimenti di questa mattina, cui Liguria Popolare ha contribuito convintamente, rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso avviato dalla Regione per fornire sostegno sociale ed economico in attesa della completa ripartenza delle attività produttive e commerciali”.