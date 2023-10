Consiglio regionale, minuto di silenzio per guardiano morto in A12

Questa mattina, in sede di consiglio regionale, subito dopo avere aperto la seduta, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio per ricordare Luigi Bernardini, il guardiano di un cantiere autostradale sulla A12, travolto e ucciso da un’auto.

«Prima di iniziare i lavori dell’aula sono costretto ad aprire questo Consiglio con un messaggio di cordoglio dovuto all’ennesima morte sul lavoro avvenuta pochi giorni fa sul tratto di autostrada tra Deiva Marina e Sestri Levante. Questo episodio – ha dichiarato il presidente Medusei – mi ha particolarmente colpito non solo per la sua drammaticità, ma anche, soprattutto, per l’età della vittima. Luigi Bernardini, infatti, aveva settantasei anni ed era ancora impegnato in una mansione di responsabilità in piena età pensionabile. Di lì a poco – ha concluso – avrebbe potuto concludere una esistenza di lavoro per meritarsi il giusto riposo che, evidentemente, le circostanze della vita non gli avevano finora permesso e che un malaugurato destino gli ha negato per sempre».