Consegnata la “Bandiera Verde Eco schools” alle scuole di Varazze, in una Festa di gioia e di gioventù tenutasi ieri

Consegna agli alunni della Scuola Primaria “G. Massone” e della Scuola Media “F. De André” (Istituto Comprensivo “N. Mandela”), della “Bandiera Verde Eco schools”, quale premio all’impegno profuso per la difesa e la promozione dell’ambiente nelle sue varie e specifiche applicazioni: “Mare-Monti”, secondo il programma della FEE (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’Educazione Ambientale).

«Eco-Schools inizia in classe e si diffonde nella scuola per promuovere un cambiamento radicale all’interno della comunità.»

Dopo il saluto del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, che si è congratulato con gli alunni e il corpo insegnanti, per l’opera meritoria svolta con entusiasmo e senso civico, l’Assessore alla Cultura, Mariangela Calcagno, sempre presente e attiva nel mondo della scuola, come rimarcato dallo stesso Sindaco, ha ricordato l’importanza della manifestazione, tesa ad una opportuna e vitale sensibilizzazione da parte delle nuove generazioni sul problema ambiente-clima.

La cerimonia della consegna della “Bandiera Verde Eco schools” ha avuto il suo “clou” con l’intervento della prof.ssa Albina Savastano, rappresentante della “F.E.E.”, assistita dall’insegnante Marina Drisi, la quale ha rivolto un sentito ringraziamento, soprattutto ai ragazzi/ragazze, che con la preziosa assistenza dei loro insegnanti hanno raggiunto, anche nell’anno scolastico in corso, ottimi e significativi risultati, rimarcando che al Progetto “Eco Codice” hanno partecipato 27 Comuni e 47 classi, del savonese.

Il cortile della Scuola Primaria “G. Massone” ha vissuto, nella folta cornice di tanti freschi sorrisi, un momento “magico” di canti e di battimani, inno alla gioventù che ha contagiato tutti i presenti.

Dopo detta cerimonia. si è formato un cinguettante corteo, guidato dal Sindaco e dal Vice Preside della Scuola Primaria, Andrea Caradonna, che ha raggiunto il Palazzo Comunale, dove la “Bandiera Verde Eco schools” è stata sventolata tra gli applausi degli alunni e di cittadini, richiamati da questa corroborante manifestazione.

Su richiesta della prof.ssa Savastano, la Bandiera Verde seguirà un percorso di visibilità anche in successive, altre esposizione, in vari punti di Varazze.

Va doverosamente evidenziata la disponibilità e sensibilità dimostrata dal corpo insegnante, sempre in prima linea nell’inculcare, con tatto e capacità, le regole per indirizzare le giovani menti dei propri alunni, nella direzione “giusta”, per un traguardo di armonia civile e ambientale. Un premio di “verde” e sincera speranza.

(Testo e immagini di Mario Traversi)