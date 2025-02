Conad Nord Ovest raccoglie 75.900 euro per l’Istituto Gaslini

Donati strumenti per Dermatologia e Oculistica. Un’iniziativa solidale per la sanità pediatrica

Un nuovo e significativo traguardo di solidarietà è stato raggiunto grazie all’impegno di Conad Nord Ovest e alla generosità dei suoi clienti. Con l’iniziativa “I gesti d’amore si fanno sentire”, promossa nel periodo natalizio, sono stati raccolti 75.900 euro a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il ricavato della campagna sarà destinato all’acquisto di attrezzature mediche avanzate per i reparti di Dermatologia e Oculistica, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti.

Il sostegno di Conad Nord Ovest alla sanità infantile

Grazie all’acquisto delle speciali campanelle di Natale realizzate in plastica riciclata ABS, ispirate ai più celebri personaggi Disney, 50 centesimi per ogni campanella venduta sono stati destinati alla raccolta fondi.

I fondi raccolti in Liguria hanno permesso l’acquisto di: Un endoscopio da camera anteriore, fondamentale per la chirurgia del glaucoma e della cataratta congenita nei bambini. Grazie a una telecamera avanzata, consente ai chirurghi di visualizzare zone oculari altrimenti non accessibili con il microscopio.

“Questo strumento ci permetterà di migliorare sensibilmente gli esiti operatori nei casi più complessi”, spiega Massimiliano Serafino, Direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Oculistica del Gaslini.

Un elettrobisturi di ultima generazione, impiegato negli interventi di dermochirurgia per la rimozione di neoformazioni cutanee.

“Si tratta di un dispositivo essenziale nella nostra pratica chirurgica. Consente tagli più precisi, riduce il sanguinamento intraoperatorio e accelera il recupero post-operatorio”, commenta Gianmaria Viglizzo, Direttore dell’UOC di Dermatologia del Gaslini.

Conad Nord Ovest e l’impegno costante per la sanità pediatrica

Negli ultimi sei anni di collaborazione con l’Istituto Gaslini, Conad Nord Ovest ha donato oltre 587.000 euro, contribuendo a numerosi progetti dedicati alla salute dei bambini.

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno a una realtà d’eccellenza come il Gaslini”, dichiarano Eva Dominici, Massimo De Toma e Davide Reviglio, soci liguri e consiglieri di Conad Nord Ovest, insieme ad Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Conad Nord Ovest. “Crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra impresa e comunità. Un piccolo gesto collettivo può trasformarsi in un grande aiuto per chi ne ha più bisogno”.

Anche Renato Botti, Direttore Generale dell’Istituto Gaslini, ha espresso il proprio ringraziamento: “Il sostegno di Conad Nord Ovest è un esempio virtuoso di sinergia tra sanità e imprese. Investire in tecnologie all’avanguardia significa garantire cure migliori ai nostri piccoli pazienti. In questo periodo di trasformazione dell’ospedale, con i lavori per il ‘Nuovo Gaslini’, il contributo ricevuto è ancora più prezioso”.

Un progetto solidale su scala nazionale

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto solidale nazionale promosso da Conad, che negli anni ha permesso di donare oltre 6 milioni di euro a 27 ospedali pediatrici italiani.

Tra le strutture beneficiarie figurano: Ospedale Bambino Gesù di Roma; Ospedale Microcitemico e Brotzu di Cagliari; AOU Meyer di Firenze; Fondazione Monasterio di Pisa/Massa; Ospedale Regina Margherita di Torino; IRCCS Policlinico Sant’Orsola di Bologna; Ospedale Beauregard di Aosta e Policlinico di Modena

Solo nell’ultima edizione sono stati devoluti complessivamente 2,2 milioni di euro per il miglioramento delle cure pediatriche in Italia.

“Con questa iniziativa sosteniamo concretamente chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati più serena e per garantire loro le migliori cure possibili”, conclude Anna Zanuttini, Segretario Generale della Fondazione Gaslininsieme ETS, parte integrante del Sistema Gaslini.

Conad Nord Ovest: un’azienda impegnata nella sostenibilità

Questa iniziativa solidale rientra nel più ampio progetto di sostenibilità “Sosteniamo il futuro” di Conad, basato su tre pilastri: rispetto per l’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità e valorizzazione del territorio e del tessuto imprenditoriale.

Con oltre 589 punti vendita e un fatturato di oltre 5 miliardi di euro, Conad Nord Ovest è una delle realtà leader della grande distribuzione in Italia. Il suo impegno nel sociale continua a crescere, con progetti concreti a beneficio delle comunità locali.