Con allerta meteo rossa le scuole rimangono chiuse

E’ Allerta Rossa su Genova domani dalle 06.00 alle 18:00. Ecco il piano comunale in caso di allerta idrogeologica rossa.

Le scuole sono chiuse: chiusura dei plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, Centri di Formazione Professionale, Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova.

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo.

Chiusura preventiva di alcuni sottopassi.

Temporanee limitazioni d’uso di locali soggetti a rischio di allagamento.

Chiusura di musei, biblioteche e centri civici comunali di tutta la città.

Chiusura di tutti i mercati all’aperto e i cimiteri, complessi sportivi pubblici e privati, parchi, aree verdi e giardini.

Sospensione di manifestazioni autorizzate.

I possessori dei tagliandi A – C – R – T Blu Area e residenti di via Fereggiano/Corso De Stefanis, non in possesso di tagliando, possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area (vedi documenti correlati).

Divieto di sosta in Via Pontetti con la rimozione forzata del veicolo.