Comunioni e cresime della Diocesi di Savona rinviate in autunno

Savona. Dopo gli incontri con i vicari foranei e con i consultori, nonché del documento diramato dalla Conferenza episcopale ligure, il vescovo della diocesi di Savona Calogero Marino ha deciso di rimandare a dopo l’estate le celebrazioni delle prime Comunioni e delle Cresime con date che saranno decise in autonomia dai parroci.

Come già annunciato, l’auspicio è programmare in autunno anche le assemblee elettive vicariali in vista del Sinodo, così come la Messa di apertura dello stesso.

A ottobre saranno infine riprogrammate le visite pastorali alle ultime quattro parrocchie della Vicaria di Savona sospese nelle scorse settimane sempre a causa dell’emergenza sanitaria.