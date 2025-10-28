Comuni montani, Dipartimento Affari regionali: stupisce posizione di Anci Liguria

“Dal dipartimento Affari Regionali filtra stupore per la presa di posizione pubblica da parte di Anci Liguria in merito alla classificazione dei Comuni montani, secondo cui sarebbe già pronta una bozza di decreto che andrebbe a danneggiare le realtà locali della regione”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, retto dal ministro leghista Roberto Calderoli.

“Per onor di verità e opportuna chiarezza – hanno aggiunto dal Dipartimento – si sottolinea che questa voce va destituita di ogni fondamento poiché non esistono al momento bozze del decreto in questione.

Peraltro è ancora in corso un lavoro istruttorio che si sviluppa sulla base delle rilevazioni degli esperti nominati nelle scorse settimane dalla Conferenza Unificata, sulla cui indicazione il ministro Calderoli non ha avuto voce in capitolo ma anzi ha lasciato piena libertà di scelta alla Conferenza delle Regioni, a Upi e alla stessa Anci nazionale.

Tali proposte degli esperti andranno a contribuire alla stesura del decreto in questione, che comunque rispetterà le prerogative previste dalla legge Calderoli per la montagna, considerando i parametri altimetrico e di pendenza come principali dati di riferimento.

Allo stato attuale e secondo le verifiche effettuate per il caso di specie, non risulta sul tavolo degli esperti alcun tipo di proposta che avvalori quanto ipotizzato da Anci Liguria”.

