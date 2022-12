Comune di Recco, ottiene 30mila per il Mangia-plastica

Recco, il Comune ottiene 30mila euro per un compattatore “mangia-plastica”.

Il Comune di Recco ha ottenuto un finanziamento di 29.500 euro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il finanziamento sarà utilizzato per l’installazione di un dispositivo “mangia-plastica”, nell’ambito del progetto per contenere la produzione di plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, che sarà collocato nei prossimi mesi in piazzale Europa.

Ne danno notizia il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore all’ambiente Edvige Fanin dopo la pubblicazione della graduatoria delle istanze ammesse al programma sperimentale, che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro a favore di 199 Comuni italiani (Recco ha ottenuto 29,4 punti risultando 60°in graduatoria).

«Questo nuovo macchinario per la raccolta di bottiglie e contenitori in Pet, che si aggiunge alla mangia-plastica già presente nell’isola ecologica Cabina Loderini, è utile per la riduzione dei volumi dei rifiuti, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e l’intercettazione e il riciclo della plastica.

Il percorso avviato fin dall’inizio del nostro insediamento vede a buon punto i progetti nati per migliorare il decoro urbano, attraverso la pulizia della città, l’incremento della raccolta differenziata e la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali». Spiegano il sindaco Gandolfo e l’assessore Fanin. ABov