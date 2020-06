Comune di Genova: ok a riapertura discoteche, ma come bar e ristoranti

“Su proposta dell’assessorato al Commercio, discoteche e sale da ballo potranno riprendere l’attività di somministrazione”.

Lo hanno annunciato oggi i responsabili del Comune di Genova.

“L’amministrazione comunale – hanno spiegato da Tursi – ha risposto positivamente a una lettera di Silb Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo di Confcommercio) che aveva chiesto che i propri aderenti potessero esercitare in questa fase l’attività di somministrazione nei limiti e nelle modalità già autorizzate dall’Asl, oltre che nel pieno rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore per bar e ristoranti.

Infatti, a differenza di molte attività autorizzate a riaprire i battenti dal 18 maggio scorso, le sale da ballo sono rimaste chiuse.

Una situazione complicata per i gestori di discoteche, messi in particolare difficoltà dall’emergenza sanitaria.

Per sostenerle in questo momento di crisi, l’amministrazione comunale ha deciso di permetterne in via eccezionale la ripresa, limitata alla sola attività di somministrazione.

La riapertura al pubblico sarà vincolata alla presentazione via pec di una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) comprensiva di notifica di variazione alla Asl.

Gli esercenti, ai fini della normativa antincendio, non potranno effettuare modifiche strutturali né impiantistiche ai locali.

Inoltre, l’attività temporanea dovrà terminare a partire dal giorno in cui sarà consentita la ripresa dell’ordinaria attività di pubblico spettacolo”.

“Locali da ballo e discoteche – ha sottolineato l’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli – sono un comparto importante della nostra economia. Autorizzandone la ripresa per l’attività di somministrazione nel rispetto delle misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria ancora in corso, vogliamo offrire un aiuto concreto a gestori ed esercenti, che ringrazio per le proposte e la collaborazione”.