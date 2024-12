Compagnia degli Instabili dona defibrillatore al Comune di Recco

Recco, la “Compagnia degli Instabili” dona un defibrillatore al Comune. Il sindaco Gandolfo: «Più sicurezza per i cittadini».

I proventi dei biglietti venduti per lo spettacolo messo in scena, presso il Teatro Sociale di Camogli, dalla “Compagnia degli Instabili” hanno permesso di acquistare un defibrillatore, che sarà sistemato nella passeggiata a mare, sotto il porticato.

«Ringrazio la Compagnia degli Instabili che, rivolgendosi al Comune, ha pensato di integrare la rete dei kit di cardio-protezione Dae a servizio dell’intera comunità – dice il sindaco Carlo Gandolfo – il dispositivo sarà sistemato nella nuova passeggiata a mare e garantirà la sicurezza dal punto di vista sanitario».

La compagnia, che calca le scene fin dal 2004, è nata dall’idea di un gruppo di genitori delle scuole elementari di Recco. Gli attori dilettanti si esibiscono ogni anno in opere sempre più ambiziose nei teatri del Golfo Paradiso, devolvendo i proventi dei biglietti in beneficenza per attività da realizzare nella città di Recco. Dal 2011 sono stati raccolti e donati 34mila euro.

Intanto fervono le prove per il prossimo appuntamento al Teatro Sociale di Camogli, a cura della “Compagnia degli Instabili”. Il prossimo 2 febbraio, a grande richiesta, torna in scena il “Festival Shock”, ispirato al Festival di Sanremo. Anche in questo caso, i proventi dei biglietti saranno devoluti in beneficenza. ABov