Commenda, 21enne senegalese spaccia droga: arrestato dai carabinieri

Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ge-Centro hanno arrestato un senegalese 21enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante uno dei molteplici servizi svolti dai carabinieri nel Centro storico genovese per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di droga, hanno sorpreso il giovane africano in piazza della Commenda mentre cedeva una dose di crack a un italiano 44enne, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, oltre alla droga, sono stati sequestrati circa 150 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Concluse le formalità di rito, il 21enne senegalese è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.