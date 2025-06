Comandante dell’Arma a Genova: nostri militari con alta professionalità e umanità

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, oggi ha fatto visita alla Stazione di “Genova San Teodoro e Scali” e successivamente al Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

L’alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Interregionale Riccardo Galletta e dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Claudio Lunardo.

Erano presenti all’incontro anche il Comandante Provinciale di Genova, Colonnello Alessandro Magro e, nella storica caserma “Vittorio Veneto”, i Comandanti di tutti i rimanenti capoluoghi provinciali della Regione, una rappresentanza dei militari della sede, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali e dei Reparti Speciali e dell’Arma, Comandante e personale del Battaglione “Liguria”, nonché appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Associazione Nazionale Forestali in congedo e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso delle visite, occasione di vicinanza ai militari che operano quotidianamente in Liguria per garantire la sicurezza della cittadinanza, il Generale Luongo ha ringraziato il personale per la professionalità ed umanità dimostrata nell’attività istituzionale, sottolineando l’importanza dell’impegno, del senso di responsabilità e dello spirito di coesione che devono animare l’agire di ogni Carabiniere. In tal modo l’Arma continuerà a rappresentare un autentico pilastro della legalità, contribuendo ad aumentare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni dello Stato.

Domani, il Generale Luongo incontrerà anche i militari del Comando Provinciale di Genova presso la caserma di Forte San Giuliano.