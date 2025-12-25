Coltellata a Genova in piazza delle Erbe: ferito un giovane egiziano durante una lite

Nel centro storico di Genova un 25enne ferito al braccio mentre tentava di sedare una rissa tra giovani

Una notte di Natale movimentata ha scosso il centro storico di Genova. Intorno all’1:30, in piazza delle Erbe, storica meta della movida genovese, è scoppiata una violenta lite tra gruppi di giovani di origine nigeriana e tunisina. Nel tentativo di sedare la colluttazione, un giovane egiziano di 25 anni è rimasto ferito al braccio da una coltellata.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto dopo le segnalazioni di alcuni passanti, la rissa è degenerata rapidamente e ha coinvolto anche l’uso di armi da taglio. La vittima non era inizialmente parte del conflitto, ma cercando di intervenire per separare i contendenti è stata colpita.

Soccorso e condizioni del ferito

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca Carignano. Il giovane egiziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera, dove è stato medicato per la ferita al braccio. Le sue condizioni non destano preoccupazioni particolari, e la prognosi prevista è di pochi giorni.

Indagini in corso

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano persone fermate, ma le indagini proseguono per identificare i responsabili della lite e dell’accoltellamento. La vicenda mette in luce come la movida notturna possa talvolta degenerare in episodi violenti, rendendo necessari controlli e interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.

