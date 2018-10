Colpo di scena in casa genoana: Ballardini cacciato, torna Juric!

Incredulità tra i tifosi: “pensavamo ad uno scherzo…”

“Cose da Genoa” diranno in molti. La società rossoblu ha esonerato l’allenatore Ballardini, che dopo la sconfitta con il Parma era entrato in collisione con il presidente Preziosi.

La sorpresa arriva dal nome del sostituto: non Davide Nicola come pronosticavano in molti, e neppure l’ex CT della Nazionale Prandelli, visto a Marassi in tribuna in queste prime gare del Genoa.

Arriva infatti, tra lo stupore generale, l’ex tecnico Ivan Juric !

Appresa la notizia tutti, tifosi in primis, erano convinti che fosse uno scherzo di qualche buontempone sampdoriano. Poi invece l’ufficialità: torna Juric, ancora a libro paga della società rossoblu.

Cosa accadrà adesso? I tifosi cavalcano un malcontento molto forte e seppur in molti contrari a Ballardini sulla panchina genoana, non apprezzano certo il ritorno del mister slavo, tanto apprezzato come giocatore quanto inviso come tecnico.

Il futuro genoano si presenta difficile. Indecifrabile.

Si accantona un allenatore che comunque ha fatto 12 punti in 6 partite, per prenderne uno che lo scorso anno aveva fatto 6 punti in 12 partite!

Questa è la realtà… Con alle porte un ciclo di gare terribile… Si potrebbe veramente finire tutto nel caos, a spese del povero, spellacchiato, vecchio Grifone.

Franco Ricciardi

