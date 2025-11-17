Colletta alimentare, liguri solidali: donate 237 tonnellate di cibo

Durante la 29ª Giornata nazionale della Colletta alimentare di sabato scorso, i liguri hanno donato complessivamente 237 tonnellate di prodotti, confermando il risultato del 2024.

I dati sono stati forniti stamane dai responsabili del Banco alimentare.

Nella nostra regione al primo posto è arrivata Genova 129,5 tonnellate di cibo donate di cui 42,5 dal Levante. A Savona sono state donate 53 tonnellate di aiuti. A La Spezia, donate 31,5 tonnellate e a Imperia 23 tonnellate.

Con questi alimenti, il Banco alimentare della Liguria potrà sostenere nei prossimi mesi 59mila persone bisognose attraverso 377 enti caritativi convenzionati.