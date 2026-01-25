Cogoleto, riapre il campo Casarino dopo la riqualificazione

Investimento regionale da 469 mila euro per il rinnovato impianto sportivo comunale

È stato inaugurato nel pomeriggio a Cogoleto il rinnovato campo sportivo comunale “Gerolamo Casarino”, oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato attraverso il Fondo Strategico Regionale. L’operazione ha restituito alla città una struttura completamente rinnovata, destinata ad accogliere l’attività sportiva locale in condizioni di maggiore sicurezza e funzionalità.

Il contributo della Regione e la strategia sugli impianti

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a 670 mila euro, con un contributo regionale pari a 469 mila euro. La riapertura del campo di Cogoleto rappresenta il secondo intervento completato e inaugurato nel 2026, dopo quello realizzato a Cicagna. L’iniziativa rientra nel più ampio piano di potenziamento dell’impiantistica sportiva ligure, che nel 2025 ha visto uno stanziamento complessivo di 11 milioni di euro e il riconoscimento della Liguria come “Miglior regione europea dello sport” da parte di ACES.

Nuovo manto e adeguamento alle normative federali

I lavori hanno riguardato la sostituzione integrale del manto in erba artificiale del campo da calcio a undici, ormai non più rispondente ai requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. L’intervento ha incluso il recupero e l’integrazione del sottofondo esistente, oltre all’installazione di un nuovo sistema di irrigazione, delle porte regolamentari e delle attrezzature necessarie per l’omologazione.

Un campo omologato fino alla categoria Eccellenza

Il nuovo manto sintetico, di ultima generazione e certificato secondo gli standard della Lega Nazionale Dilettanti, consente un utilizzo intensivo dell’impianto durante tutto l’anno, migliorando le prestazioni di gioco e riducendo i rischi per gli atleti. Le dimensioni del terreno di gioco, pari a 101 per 57,60 metri, rendono il campo idoneo a ospitare competizioni fino alla categoria Eccellenza.

Autorità e rappresentanti sportivi presenti

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti istituzionali regionali, anche il presidente della FIGC – LND Liguria Giulio Ivaldi e il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, a testimonianza del valore sportivo e sociale dell’intervento per il territorio.

