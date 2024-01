Claudio Chiavari ci racconta l’ultimo libro “Per i sogni non ci sono segreti” che è stato selezionato per Casa Sanremo Writers 2024.

Claudio Chiavari ci racconta l’ultimo libro, tutti i dettagli e i commenti dell’autore.

Il racconto di Chiavari nasce nel giugno 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19, quando intraprende un viaggio sulla Via Francigena. Cinque giorni di cammino e di riflessioni che si sono tramutate in un racconto che ha per protagonisti Testa e Piedi.

Inizialmente antagonisti, Testa e Piedi si troveranno a dipendere l’uno dall’altra e a dover rafforzare il loro legame di collaborazione, non senza battibecchi, per realizzare il sogno dello stesso Corpo, arrivando a destinazione in piazza San Pietro.

Un racconto che si snoda tra natura e vita, in una riflessione costate sull’Io sotto forma di dialogo.

Incontriamo un autore che ha saputo intrecciare con maestria le esperienze di viaggio e la passione per la scrittura, creando opere che risuonano profondamente con i lettori.

Dalla sua formazione in Lettere alla sua avventura sul Cammino di Santiago, Chiavari ci svela come ogni passo e parola abbiano plasmato il suo percorso artistico.

In questa intervista, esploriamo i momenti chiave che hanno segnato la sua carriera e scopriamo i progetti futuri che lo attendono, inclusa la sua partecipazione a Casa Sanremo Writers 2024.

Come è nata la tua passione per la lettura e la scrittura, e quali sono stati i primi momenti che ti hanno ispirato in questo percorso?

“Il principale colpevole della mia passione per la lettura e la scrittura è il mio professore di lettere del Ginnasio. Ci recitava le pagine di letteratura italiana (e non solo), facendocele assaporare. È riuscito, sin da quando avevo 14 anni, a farmi sognare con la letteratura.

La tua esperienza nel Cammino di Santiago ha avuto un impatto significativo sulla tua vita e sulla tua creatività. Puoi condividere con noi un momento particolare o un’ispirazione che hai tratto da questo viaggio?

“Primo Cammino di Santiago, estate del 2011. Ero ormai a pochi chilometri dalla Cattedrale di San Giacomo.

Stavo arrivando al Monte de Gozo, la collina che sovrasta Santiago de Compostela. Era stato un cammino difficile, durante il quale mi sono fatto male tanto da ridurre drasticamente la velocità del mio passo al punto che camminavo sorretto da due bastoni.

Ma a poche centinaia di metri dal Monte de Gozo, ho incrociato un ragazzo molto più atletico di me, ma che era ridotto peggio di me.

Camminava più lentamente e più a fatica di quanto stessi facendo io…eppure era determinato a portare a conclusione il suo Cammino. Quel ragazzo è stato per me determinante per capire che tutto nella vita è possibile…basta volerlo.”

“Oltre il limite delle proprie possibilità”, altro tuo libro, affronta la storia di un ragazzo che, una volta diventato sacerdote, si scontra con il mondo esterno. Qual è il messaggio principale che desideri trasmettere con questo romanzo?

“Il messaggio è legato all’esperienza che ho appena raccontato nella precedente domanda: possiamo incontrare una marea di difficoltà nella vita, ma non dobbiamo abbatterci e vergognarci di chi siamo.

Dobbiamo sempre andare avanti, anche dopo esserci presi le giuste pause o dopo esserci rialzati dalle cadute, anche quelle brutte che pensiamo di non poter superare.”

“Per i sogni non ci sono segreti” racconta la tua esperienza solitaria lungo la via Francigena nel giugno 2020. Puoi condividere con noi un momento significativo o un’influenza che hai tratto da questo viaggio?

“La via Francigena è stata l’esperienza di Cammino più importante tra quelle che finora ho fatto.

Stavo vivendo un periodo particolare della mia vita, amplificato dall’insicurezza che il Covid aveva permeato il mondo, eppure da solo (completamente da solo perché lungo i sentieri non ho praticamente incontrato nessuno) sono riuscito arrivare alla meta finale (Piazza San Pietro) senza neanche una vescica.”

E come ti senti riguardo alla tua selezione per Casa Sanremo Writers 2024 con il libro “Per i sogni non ci sono segreti”?

“CSW è una vetrina alla quale sono onorato di partecipare. Andrò a Sanremo con la giusta emozione, ma anche con la necessaria curiosità di osservare e capire che cosa è il mondo della letteratura che conta. Sicuramente cercherò di vivere ogni singolo momento di questa esperienza.

Progetti? Sto cercando di far parlare tra loro la mia creatività con la mia necessità di fare volontariato.”

“Per i sogni non ci sono segreti” di Claudio Chiavari è disponibile in tutte le librerie e ovunque on-line. Ecco un link dove trovarlo:

https://www.amazon.it/dp/B0C28XQ7FT

Qui il sito di SBS Edizioni, la casa editrice curata da Sheyla Bobba:

www.sbsedizioni.it