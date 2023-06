Claudio Arzà e Massimi Moriconi vincono il 39° Rally della Lanterna – 7° Rally Val d’Aveto, sul podio Guerra e Federici

Sono Claudio Arzà e Massimo Moriconi su Skoda Fabia Rrally2 della BB Competition i vincitori del 39° Rally della Lanterna – 7° Rally Val d’Aveto. Il pilota spezzino ed il navigatore toscano hanno guidato la corsa sin dalle prime battute e si sono aggiudicati cinque delle sei prove speciali in programma; un dominio assoluto conto il quale nulla hanno potuto fare gli ottimi Fabrizio Guerra e Giovanni Maifredini, per la prima volta sulle strade del Lanterna e subito molto veloci.

La Skoda Fabia dei lombardi si è pizzata al secondo posto, davanti alla Volkswagen Polo del parmense Fabio Federici, in coppia con la locale Erika Badinelli; per Federici si tratta del secondo podio di fila, dopo quello ottenuto nel 2022. Quarto posto finale per Igor Raffo e Paolo Rocca su Skoda Fabia, seguiti dalla Polo di Gigi Giacobone e Martina Bertelegni. Sesto posto per Biggi-Caprile su Skoda, che precedono i primi di due ruote motrici, Alessandro Multari e Nicole Arata su Citreon Saxo K10. Ottavo posto per Bruni-Bonaiti su Skoda, poi Rossi-Zanini su Citroen C3 Rally2 ed a chiudere la top ten Fallabrino-Parodi su un’altra Skoda.

Contrariamente a quanto riportato nelle precedenti comunicazioni la Citroen C3 WRC Plus di Alessandro Gino e Daniele Michi non compare nella classifica assoluta della gara, ma solamente in quella riservata alla Coppa WRC Plus Italia, che al Lanterna vede il pilota piemontese come unico partecipante. Tanto lo spettacolo offerto dall’ammiratissima vettura francese, che i tanti appassionati lungo il percorso ed al parco assistenza di Santo Stefano d’Aveto hanno avuto il privilegio di osservare da vicino.

E’ stato un Rally della Lanterna duro e selettivo, sia per gli uomini che per i mezzi; l’alto tasso tecnico delle prove speciali unito ad un meteo tormentato hanno fatto assistere ad una gara d’altri tempi, molto appassionante e con una interessante rivalità sportiva in tutte le categoria.

Grande soddisfazione per gli uomini della Lanternarally, che con il prezioso contributo del Gruppo Sportivo Allegrezze, dell’Aci Genova e dell’amministrazione locale hanno nuovamente messo in campo, non senza sacrifici, una grande manifestazione, premiata dal consenso degli equipaggi e dalla massiccia partecipazione degli appassionati.

PS 5 Due Valli – Km 8.73: Un forte temporale si abbatte sulla prova poco prima del passaggio dei concorrenti e gli ultimi minuti prima dell’uscita dal parco assistenza sono molto concitati, con repentini cambi gomme e comunicazioni continue dalle prove speciali in merito alle condizioni meteo. Sul fondo bagnato è Arzà il migliore, con il tempo di 6’49”6, seguito a 7” da Raffo ed a 7”4 da Guerra. Più staccato Federici, quarto a 18”, che chiude davanti a Rossi, quinto a 26”4.

PS 6 Montebruno – Km 11.25: Arzà non molla e si prende anche l’ultima prova in 7’49”8, seguito da Federici a 4”1 e Giacobone a 7”4.