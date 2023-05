Circuito SIVORI Genova, salita Santa Caterina 54, parte NERO POLANSKI, un progetto della DIRAAS, Martedì 30 alle 21, L’uomo nell’ombra

Regia: Roman Polanski – Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, Jim Belushi (2010, 131’)

In lingua originale con sottotitoli in italiano. La proiezione è introdotta dagli studenti del laboratorio di Critica cinematografica dell’Università di Genova

La rassegna “Nero Polanski” si chiude martedì 30 maggio alle 21 al cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r., Genova) con The Ghost Writer – L’uomo nell’ombra di Roman Polanski, interpretato da Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams e Jim Belushi, tra gli altri. Viene proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano e presentato dagli studenti universitari del Laboratorio di Critica Cinematografica. Fra i più recenti film del regista polacco di cui la rassegna celebra i 90 anni, è un thriller gotico e politico, sottile e audace. Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris e presentato al Festival di Berlino del 2010, si colloca nello scenario dei precari equilibri internazionali dopo l’attacco alle Torri Gemelle e la guerra in Iraq.

Un ex primo ministro britannico, Adam Lang (Pierce Brosnan), si ritira sull’isola di Martha’s Vineyard, a largo delle coste del Massachusetts, per mettere a punto la sua biografia. Quando il suo ghost writer ufficiale muore in circostanze misteriose, viene ingaggiato un giovane scrittore inglese (Ewan McGregor) che, pur non avendo grande interesse nel progetto, accetta per il buon compenso concordato. Il lavoro si rivela da subito chiuso in una riservatezza misteriosa. Mentre lo scrittore si ambienta in questa gabbia dorata nel grigiore dell’isola-fortezza, il compito riservatogli si mostra più complesso e pericoloso del previsto.

È proprio grazie all’eleganza dello stile che si riesce a percepire affinità a fatti realmente accaduti, come l’ispirazione di Adam Lang a Tony Blair. L’ex primo ministro britannico, infatti, fu accusato di aver presentato dati dell’Intelligence manipolati a proposito di un presunto possesso di armi di distruzione di massa da parte dell’Iraq, allo scopo di giustificare l’ingresso della Gran Bretagna a fianco degli Stati Uniti nel 2003 nella guerra contro la nazione irachena. The Ghost Writer -L’uomo nell’ombra è una vicenda di spionaggio, intrighi politici e giochi di potere dietro le quinte che mette in scena personaggi ambigui destinati a togliere certezze allo spettatore e nel contempo a immergerlo in un’angoscia senza vie di fuga.

Biglietto: 8€ (intero), 7€ (ridotto), 4€ (prezzo speciale universitari con Card Campus)

