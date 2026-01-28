Cinque Terre, fondi per i muri a secco: 850mila euro stanziati

Sostenuti 192 interventi per il recupero dei terrazzamenti agricoli

Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha assegnato contributi a 192 proprietari e agricoltori per interventi di ripristino dei muri a secco all’interno dell’area protetta. Le domande presentate sono state tutte accolte e consentiranno la ricostruzione di circa quattro chilometri complessivi di strutture in pietra, fondamentali per la stabilità dei versanti e la tutela del paesaggio rurale.

Un bando aggiornato alle esigenze del territorio

Il bando 2025 è stato rivisto introducendo modifiche condivise con il mondo agricolo locale. Tra le principali novità figura l’estensione dei contributi anche ai muri crollati a sostegno di terrazzamenti attualmente non coltivati, oltre alla possibilità di finanziare opere già realizzate, purché adeguatamente documentate. È stato inoltre ampliato a dodici mesi il termine per completare gli interventi e sono stati previsti contributi commisurati alle superfici effettivamente coltivate.

Il valore ambientale e agricolo degli interventi

Il presidente del Parco, Lorenzo Viviani, ha sottolineato il lavoro svolto dagli uffici dell’ente, evidenziando la capacità di trasformare le richieste emerse dal territorio in una procedura definita e trasparente, accompagnata da un supporto continuo ai richiedenti. Secondo il direttore facente funzione Emanuele Raso, l’ampia partecipazione dimostra l’impegno di privati e aziende agricole nella conservazione delle colture esistenti e nel recupero dei terrazzamenti abbandonati, con effetti positivi anche sulla riduzione del rischio idrogeologico.

Incrementato il budget complessivo

Per garantire la copertura di tutti i progetti ammessi, il Parco ha deciso di integrare le risorse iniziali con ulteriori 50 mila euro, portando il finanziamento complessivo a 850 mila euro. I beneficiari avranno a disposizione un anno di tempo per completare la ricostruzione dei muri a secco oggetto del contributo.

