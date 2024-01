Cinghialotti a spasso di prima mattina in San Lorenzo a Genova | Video

Di prima mattina sotto la pioggia in piazza Matteotti, sono apparsi due cinghialotti.

I due con fare “ispettivo” hanno attraversato la piazza, per dirigersi in via San Lorenzo. Non si sono fatti intimorire dai pochi pedoni presenti e da chi li seguiva.

Hanno fatto una breve sosta, puntando al bar di Livio (autore del video) che era appena aperto e hanno proseguito per la loro strada percorrendo via San Lorenzo e, poi, perdersi nei vicoli, e forse tornando a casa, dopo aver bassato sicuramente, una notte brava. (si ringrazia per il video Livio)

Non è la prima volta che i cinghiali attraversano il centro cittadino.

Il video dei due cinghialotti