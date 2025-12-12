Cinghiali sulla Sopraelevata di Genova: strada chiusa e intervento della polizia locale

Allarme in mattinata sulla Sopraelevata Aldo Moro a Genova: due cinghiali avvistati alle 5:30 causano la chiusura del tratto e vengono accompagnati fuori città dalla polizia locale

La mattina del 12 dicembre 2025, intorno alle 6.00, un episodio insolito e potenzialmente pericoloso ha coinvolto la Sopraelevata Aldo Moro di Genova, una delle principali arterie stradali della città. Due cinghiali sono stati avvistati mentre camminavano lungo la carreggiata, salendo dall’entrata di Foce e creando allarme tra i primi automobilisti presenti. La scena, confermata dalle telecamere di sorveglianza della polizia locale e segnalata da diversi utenti, ha portato alla sospensione temporanea del traffico in direzione ponente per gestire la situazione in sicurezza.

La segnalazione degli automobilisti e l’intervento della polizia locale

La presenza degli ungulati sulla Sopraelevata è stata notata da automobilisti ancora pochi, ma abbastanza da dare l’allarme contattando la polizia locale di Genova. Gli agenti, grazie alle immagini delle telecamere stradali, hanno potuto confermare la segnalazione e intervenire tempestivamente. Per evitare il rischio di ingorghi stradali o incidenti, la carreggiata in direzione ponente è stata subito chiusa al traffico. In seguito, gli agenti hanno “scortato” i due cinghiali – muovendosi alla stessa velocità degli animali – fino all’uscita di Via di Francia, dove gli ungulati sono stati allontanati dall’infrastruttura urbana senza causare feriti. La sopraelevata è stata, poi riaperta, in direzione ponente per le 6.50.

Cinghiali in ambiente urbano: un fenomeno in crescita

L’episodio sulla Sopraelevata non è un caso isolato. Negli ultimi anni in diverse città italiane, tra cui Roma e Genova, si sono registrate numerose apparizioni di cinghiali in aree urbane e stradali, specie durante le ore notturne o all’alba, quando la scarsa presenza di traffico favorisce i movimenti degli animali. In molte zone il fenomeno è legato alla progressiva espansione delle popolazioni di questi ungulati oltre i loro habitat naturali, attratti da fonti di cibo nelle aree abitate e dall’assenza di predatori naturali. Studi sul territorio genovese mostrano come i cinghiali siano sempre più frequentemente avvistati anche nei corsi d’acqua cittadini e nelle strade periferiche.

