Cinghiali liberi all’Ospedale San Martino | Video (ironico)

Abbiamo ricevuto un video un po’ ironico sulla presenza dei cinghiali, in pieno giorno all’Ospedale San Martino a passeggio nei giardini.

Si tratta di un video che sta diventando virale sulla rete un po’ per la sua simpatia ed un po’ perchè denuncia la presenza degli ungulati, anche di una certa dimensione, che scorrazzano tranquillamente nei giardini del nosocomio genovese con tutto quello che può comportarne.

Chi parla, probabilmente è un dipendente dell’ospedale od un esterno e racconta che, nel mentre va a lavorare, “c’è gente in coda per fare le visite”, proprio in quel momento appare un bel cinghialotto ed allora ecco partire l’ironia tutta genovese: “Ha ragione le prenotazioni sono molto lunghe… cosa vogliamo dire, cosa vogliamo fare…”

“Questo è l’Ospedale San Martino… ma non siamo solo uno (parlando del cinghiale n.d.r.) a due, qui abbiamo altri due pazienti in attesa di visita… Perché l’Ospedale San Martino, l’ospedale regionale è ben ambito. Intanto lui si gratta (il cinghiale), ti saluta e ti chiede di non venirlo a salutare…”