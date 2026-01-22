Cimitero di Staglieno primo in Liguria nel bando “I Luoghi del Cuore”

Il progetto vincente ottiene 21mila euro per la valorizzazione culturale e l’accessibilità del monumentale cimitero genovese

Il Cimitero Monumentale di Staglieno ha conquistato un posto di rilievo nel panorama nazionale, classificandosi ottavo nella XII edizione del bando “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo e primo tra i siti liguri. Il progetto presentato dal Comune di Genova riceverà un cofinanziamento di 21mila euro destinato alla valorizzazione del complesso monumentale.

L’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti sottolinea come il riconoscimento evidenzi il valore civico e identitario di Staglieno. “Questo risultato premia il lavoro condiviso tra Comune, associazioni e cittadini. Il cimitero non è solo un luogo di memoria, ma un museo a cielo aperto che racconta la ricchezza artistica e culturale della città”, afferma Robotti.

Patrimonio artistico e accessibilità inclusiva

Giacomo Montanari, assessore alla Cultura, descrive Staglieno come “un patrimonio di eccezionale profondità, capace di raccontare arte e società genovese tra Ottocento e Novecento”. Il finanziamento FAI sostiene iniziative di fruizione consapevole, inclusiva e aperta a un pubblico giovane. Gli “Staglieno Days” hanno già attratto oltre 8mila visitatori, un terzo dei quali under 35, dimostrando come l’arte possa coinvolgere tutte le generazioni attraverso proposte di qualità.

L’assessora all’Informatica e Transizione Digitale, Rita Bruzzone, evidenzia l’importanza della tecnologia: “Il progetto ‘Museo Staglieno’ integra strumenti digitali per rendere l’esperienza più accessibile, coinvolgere nuovi pubblici e coniugare memoria, cultura e innovazione in maniera concreta e inclusiva”.

Il riconoscimento del FAI e il coinvolgimento della comunità

Farida Simonetti, presidente regionale FAI Liguria, spiega che il successo di Staglieno dimostra la capacità del programma “I Luoghi del Cuore” di attivare comunità e generare progetti di qualità: “È il primo cimitero nella storia del bando a ricevere un finanziamento. In Liguria, accanto a Staglieno, ha ottenuto sostegno anche il Santuario dell’Eremita di Mallare”.

Il progetto è nato dal XII Censimento 2024–2025, durante il quale Staglieno ha raccolto 8.117 voti. Il Comune di Genova, insieme all’associazione GenovaFa e alla partecipazione dei cittadini, ha così potuto presentare un piano di valorizzazione che rientra tra i 20 vincitori nazionali. Il percorso mira a potenziare accessibilità, innovazione e fruizione partecipata del patrimonio.

Un modello di collaborazione tra istituzioni e cittadini

L’iniziativa FAI non si limita al finanziamento economico, ma valorizza la partecipazione collettiva e la costruzione di reti territoriali. Grazie a questa formula, il cimitero di Staglieno si conferma esempio di gestione culturale integrata, dove memoria storica, arte e comunità si incontrano.

La XIII edizione del Censimento partirà a maggio, invitando nuovamente cittadini, comitati e istituzioni a segnalare i luoghi più significativi d’Italia e Liguria, promuovendo la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

