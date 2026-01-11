Cimento invernale a Boccadasse, tuffo solidale per la Croce Bianca

Domenica 11 gennaio il tradizionale bagno in mare a sostegno dei servizi di emergenza sanitaria genovesi

La spiaggia di Boccadasse si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno genovese. Domenica 11 gennaio, a mezzogiorno, torna il Cimento invernale a sostegno della Croce Bianca Genovese, iniziativa che unisce spirito di condivisione e impegno solidale nel cuore del borgo marinaro.

L’evento è promosso dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Medio Levante. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 11.40, pochi minuti prima dell’ingresso collettivo in mare.

Un’iniziativa benefica a favore dell’emergenza sanitaria

Il bagno invernale non è soltanto una sfida simbolica contro il freddo. L’iniziativa ha una finalità concreta: raccogliere fondi destinati all’acquisto di dotazioni invernali per i servizi di emergenza territoriale e per le attività sociali svolte dalla Croce Bianca Genovese a supporto della cittadinanza.

Negli anni passati l’evento ha registrato una partecipazione significativa, con decine di persone pronte a immergersi in mare per sostenere il volontariato sanitario locale.

Partecipazione aperta e clima di festa

L’adesione è aperta a tutti, nel rispetto delle proprie condizioni fisiche e delle previsioni meteomarine, che al momento risultano favorevoli. Sono ammessi mute, cuffie e abbigliamento goliardico, a sottolineare il carattere conviviale della manifestazione. Anche chi non intende entrare in acqua potrà prendere parte all’iniziativa come spettatore e sostenitore.

Accoglienza e sicurezza sulla spiaggia

Al termine del cimento, i partecipanti saranno accolti con focaccia e bevande calde negli spazi messi a disposizione dalla Pro Loco Maris Boccadasse, che fungeranno da punto di riferimento logistico per l’evento. Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni organizzatrici, delle istituzioni e una squadra della Croce Bianca Genovese incaricata dell’assistenza sanitaria.

Nel corso della mattinata sono previste anche dimostrazioni di soccorso in spiaggia, a testimonianza dell’impegno quotidiano dei volontari nel campo dell’emergenza e del primo intervento.

