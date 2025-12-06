Ciclo d’incontri alla Feltrinelli Trame aperte

Da venerdì 5 dicembre, presso la libreria Feltrinelli in via Ceccardi, ha presso il via un ciclo di incontri a partire dai testi, dai libri e dalla parola scritta che in teatro prendono vita e corpo.

Nel primo incontro il regista Antonio Zavatteri ha illustrato Le Dieu du carnage di Yasmine Reza, in scena al teatro Duse fino al 14 dicembre.

I sei incontri hanno un calendario che si articola fino al 15 maggio 2026, sempre di venerdì alle 17.

Il progetto – ideato da Raffaelle Rocca – lega , in un dialogo comune e in un rapporto di sinergia e collaborazione la libreria Feltrinelli (via Ceccardi – Genova) e il Teatro Nazionale.

Calendario e luogo degli altri incontri:

Venerdì 19 dicembre – ore 17

Sputnik Sweetheart da Haruki Murakami \\ produzione TNG – prima nazionale

Sala Mercato, dal 16 al 23 dicembre

Incontro con la direttrice del Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone Aurora Canepari e il regista Francesco Biagetti

Venerdì 6 febbraio – ore 17

La cosmicomica vita di Q da Italo Calvino

Teatro Ivo Chiesa, 5-8 febbraio

Incontro con Luca Marinelli e le attrici e gli attori della compagnia

Venerdì 24 aprile – ore 17



I miei stupidi intenti dal romanzo di Bernardo Zanoni (Premio Campiello 2022) \\ co-produzione TNG

Teatro Gustavo Modena, 21-26 aprile

Incontro con i registi Michele Altamura e Gabriele Paolocà (VicoQuartoMazzini)

Venerdì 8 maggio – ore 17



Tre sorelle da Anton Čechov

Teatro Eleonora Duse, 7-10 maggio

Incontro con le attrici e gli attori della compagnia

Venerdì 15 maggio – ore 17



Acoustic Night 2026

Teatro Ivo Chiesa, 21-23 maggio

Incontro con Beppe Gambetta

Ingresso libero su prenotazione: teatro@teatronazionalegenova.it

ELISA PRATO

