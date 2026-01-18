Ciclisti sulla sopraelevata di Genova, ingresso vietato e rischioso

Un gruppo di biciclette avvistato sulla strada urbana più trafficata della città

Pochi minuti fa, alle 12.15, un’insolita scena ha attirato l’attenzione di automobilisti e passanti a Genova, dove un gruppo di ciclisti è stato visto pedalare lungo la Sopraelevata Aldo Moro. Un tratto di strada notoriamente riservato ai veicoli a motore e interdetto a biciclette e pedoni, sia per ragioni di sicurezza sia per le norme che ne regolano l’accesso.

Una presenza fuori contesto

Non è chiaro se i ciclisti fossero residenti a Genova, provenienti da altre città o turisti stranieri. L’unico dato certo è la loro presenza su una delle arterie più trafficate e veloci del capoluogo ligure, dove il flusso costante di auto e mezzi pesanti rende la circolazione particolarmente complessa anche per chi è al volante.

Tra stupore e incredulità

Chi si trovava a transitare in Sopraelevata ha assistito alla scena con un misto di sorpresa e perplessità. Vedere biciclette procedere tra le corsie ha strappato qualche sorriso, ma ha anche sollevato più di una preoccupazione. La differenza di velocità tra auto e ciclisti, unita agli spazi ridotti e alle curve, rende infatti il tratto estremamente pericoloso per chi non è protetto da un abitacolo.

Una strada non adatta alle due ruote

La Sopraelevata non è una pista ciclabile panoramica, ma un’infrastruttura pensata per collegare rapidamente diverse zone della città. L’accesso alle biciclette è vietato proprio per evitare situazioni di rischio, sia per chi pedala sia per gli altri utenti della strada. Anche un breve tratto percorso in sella può trasformarsi in un problema serio.

Tra leggerezza e attenzione

L’episodio, per quanto curioso, riporta l’attenzione sull’importanza di conoscere e rispettare le regole della viabilità locale. A Genova i percorsi suggestivi non mancano, ma alcuni tracciati, come la Sopraelevata, restano off-limits per le due ruote. Meglio scegliere strade adatte e godersi la città senza trasformare una pedalata in un’impresa da brivido.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube