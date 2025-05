Alassio: chiusura temporanea della SP18 Alassio - Moglio - Testico

Per lavori di messa in sicurezza

Con l’ordinanza provinciale n. 1442 emessa oggi, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico della Strada Provinciale n.18 “Alassio – Moglio – Testico” nel tratto al chilometro 1+200, in corrispondenza dei civici 42 e 44 di Via Adelasia, nel territorio comunale di Alassio. Il provvedimento si rende necessario per consentire un intervento urgente di taglio delle alberature pericolanti, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti.

La sospensione della circolazione avverrà nei giorni di martedì 29 e mercoledì 30 aprile e dal 5 al 9 maggio, con orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. A causa della ridotta larghezza della carreggiata, non sarà possibile organizzare il transito nemmeno a senso unico alternato.

Per i veicoli sono disponibili percorsi alternativi, tra cui la strada per San Bernardo, la SP55 Caso-Crocetta e la strada Vegliasco-Madonna della Guardia, che garantiranno il collegamento durante le fasce orarie di chiusura.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha dichiarato: «Mi sono attivato immediatamente con la Provincia per contenere al massimo i disagi per i cittadini di Moglio e per tutti gli utenti della SP18. Considerando che i residenti stanno già affrontando difficoltà a causa della chiusura per movimento franoso in via Ottone I°, ho chiesto e ottenuto una significativa riduzione degli orari di chiusura rispetto a quanto inizialmente previsto. Inoltre, per garantire tempi rapidi di intervento in caso di emergenza, ho richiesto la presenza di un presidio medico del 118 con ambulanza nella frazione di Moglio durante le ore di chiusura».

La presenza del presidio sanitario punta a offrire maggiore sicurezza a tutta la comunità locale durante i giorni di sospensione del traffico.

