Chiavari, uomo colpito con il taser dalla polizia: trasportato in ospedale per accertamenti

L’episodio nella notte tra il 24 e il 25 dicembre in via Preli. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito al pronto soccorso di Lavagna

Momenti di tensione nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Chiavari, dove un uomo è stato colpito con un taser durante un intervento della polizia ed è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. L’episodio si è verificato poco dopo le 4 del mattino in via Preli, nel centro cittadino, dove le forze dell’ordine erano state allertate per la presenza di una persona in forte stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito, all’arrivo degli agenti l’uomo avrebbe manifestato un comportamento violento e non collaborativo, rendendo necessario l’utilizzo del dispositivo a impulsi elettrici in dotazione alla polizia per contenere la situazione e garantire la sicurezza delle persone presenti.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

Dopo essere stato colpito dal taser, l’uomo è caduto a terra e le forze dell’ordine hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme a un mezzo della Croce Rossa di Chiavari, che hanno prestato le prime cure e valutato le condizioni cliniche del soggetto.

In via precauzionale, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto ad accertamenti, in particolare di natura cardiologica, come previsto dai protocolli sanitari in caso di utilizzo del taser. Le sue condizioni non sarebbero risultate critiche, ma sono proseguiti gli accertamenti medici per escludere eventuali complicazioni.

L’uso del taser e le procedure di sicurezza

Il taser, in dotazione alle forze di polizia italiane, viene utilizzato in situazioni in cui è necessario immobilizzare una persona che manifesta comportamenti aggressivi o potenzialmente pericolosi, riducendo il rischio di lesioni sia per gli operatori sia per il soggetto coinvolto. L’intervento avviene secondo protocolli ben definiti, che prevedono sempre una successiva valutazione sanitaria della persona colpita.

L’episodio di Chiavari si inserisce nel contesto delle operazioni di controllo del territorio svolte quotidianamente dalle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne e in situazioni che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.

Accertamenti in corso sull’accaduto

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare quanto accaduto nelle fasi precedenti all’intervento. Le autorità stanno valutando tutti gli elementi utili per chiarire il contesto dell’episodio e le condizioni dell’uomo al momento dell’arrivo delle pattuglie.

L’area di via Preli è tornata alla normalità dopo l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, mentre resta alta l’attenzione sulla gestione delle situazioni di emergenza che coinvolgono persone in stato di agitazione o disagio.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube