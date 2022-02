Chiavari, sistemazione del parcheggio di via Gastaldi. A fine febbraio iniziano i lavori

Chiavari – Entro la fine di febbraio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio attiguo al campo sportivo di via Gastaldi, assegnati alla ditta “Cave di Frisolino srl” per un importo complessivo di circa 75 mila euro. L’area sarà oggetto di specifiche operazioni di drenaggio e regimentazione delle acque piovane per evitare allagamenti localizzati, si provvederà poi alla sistemazione e ripristino del fondo.

“Un intervento necessario per consentire di migliorare la fruibilità della zona e metterla in sicurezza – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – A giugno abbiamo chiuso le trattative con la proprietà per rinnovare il contratto d’uso gratuito di sei anni, prorogabile ulteriormente, e dare avvio alle procedure per la manutenzione dell’area. Rispondiamo così alle richieste ed esigenze dei residenti e di tutti coloro che utilizzano il parcheggio di via Gastaldi”.